США перебросили в Европу бомбардировщики для учений у границ России

ВВС США перебрасывают в Европу несколько стратегических бомбардировщиков B-52 для участия в учениях НАТО у границ с Россией, сообщает CNN.

Бомбардировщики и 800 военнослужащих будут размещены на авиабазе в Великобритании для поддержки учений с союзниками по НАТО, которые пройдут в Европе в июне.

В частности, в ближайшие время в Латвии стартуют учения с партнерами США по НАТО. Кроме того, в июне альянс проведет маневры в Балтийском море (Baltops-2017) и в Арктике.