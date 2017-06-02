Экипаж МКС вернулся на Землю

Члены экипажа МКС россиянин Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке благополучно вернулись на Землю. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-03» совершил посадку в казахстанской степи в 17:10 мск.

Оба космонавта пробыли на МКС 6,5 месяцев (более 196 суток).

На станции они выполнили программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживали работоспособность МКС и проводили ее дооснащение оборудованием.