02 июня 2017, 17:51
Экипаж МКС вернулся на Землю
Члены экипажа МКС россиянин Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке благополучно вернулись на Землю. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-03» совершил посадку в казахстанской степи в 17:10 мск.
Оба космонавта пробыли на МКС 6,5 месяцев (более 196 суток).
На станции они выполнили программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживали работоспособность МКС и проводили ее дооснащение оборудованием.
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