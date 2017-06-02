Будущий владелец РБК заинтересовался покупкой российского Forbes

Покупатель медиахолдинга РБК Григорий Березкин вновь заинтересовался приобретением российской версии журнала Forbes и недавно обсуждал возможную сделку с владельцем издания Александром Федотовым. Об этом «Ведомостям» рассказали знакомые Березкина и Федотова.

По словам источников издания, обсуждение приобретения Forbes находится на предварительной стадии: Федотов не подтвердил, что готов продать актив, а Березкин не сделал конкретного предложения.

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что вначале Березкин хочет закрыть сделку по покупке РБК у Михаила Прохорова, а затем договариваться по Forbes.

По словам другого источника, Березкин готов обсуждать с Федотовым покупку не только Forbes, но и других его изданий.

Владелец Forbes, в свою очередь, заявил: «Мне все еще интересен Forbes как актив, больше мне пока нечего к этому добавить».

Что касается покупки РБК, что Березкин накануне сообщил, что «ничего принципиального не осталось», и он надеется на скорое завершение сделки.

Березкин — основатель группы компаний ЕСН, которой принадлежат «Комсомольская правда» и газета «Метро».

Еще в середине мая бизнесмен говорил, что после покупки РБК планирует создать единый медиахолдинг.

«Это будет, конечно, единый холдинг в целом. И там будем максимально использовать всю синергию, которая существует в этом бизнесе», — цитировал его ТАСС.

Однако 1 июня владелец ЕСН заявил, что в ближайшее время не планирует что-то менять.

«Пока никого менять в РБК не планируем, компания работает, на мой взгляд, неплохо. Минимум изменений — это лучшее, что может быть», — сказал он.

Березкин уже пытался приобрести Forbes в 2015 году у его тогдашнего владельца немецкого Axel Springer.

Однако в итоге журнал достался Федотову и сейчас входит в издательский дом ACMG, который также издает журналы L'Officiel, Geo, SNC, «Ок!» и другие.