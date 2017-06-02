Террористы ИГ взяли ответственность за гибель людей в казино Филиппин

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на казино в столице Филиппин Маниле, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление, размещенное боевиками.

Минувшей ночью вооруженный мужчина ворвался в казино, расположенном при отеле Maxim в столице Филиппин. Террорист открыл огонь из винтовки, после чего поджег игровые столы, вызвав пожар.

Жертвами нападения, по данным филиппинских властей, стали 37 человек.