ЦБ решил создать российскую криптовалюту

Центральный банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. Об этом сообщила замглавы регулятора Ольга Скоробогатова, передает «Прайм».

«На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — сказала замглавы ЦБ.

По ее словам, «до виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать».

Ранее созданием национальной криптовалюты интересовались Великобритания, Китай и Сингапур.

В свою очередь, первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов заявил сегодня, что одна из российских бирж планирует торговать виртуальной валютой.

«Сейчас есть проект одной из российских бирж допустить на свой рынок криптовалюту для торговли. Идет дискуссия — товар это или нет», — сообщил он.

Между тем ЦБ России, как ранее заявляла в Госдуме Скоробогатова, через месяц должен вариант нормативных документов по обложению криптовалют налогами.

Такие валюты предлагается приравнять к электронному контенту.