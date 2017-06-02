Филиалы детского центра Ролдугина откроются в 20 регионах России

Центр «Сириус», созданный фондом «Талант и успех» виолончелиста Сергея Ролдугина, «системно работает с педагогами в 32 регионах РФ, из них 20 регионов уже заявили о том, что в ближайшие год-два откроют центры по выявлению одаренных детей по модели "Сириуса"». Об этом рассказала глава фонда Елена Шмелева, передает ТАСС.

По словам Шмелевой, фонд «Талант и успех» «очень подробно» консультирует партнеров в регионах «по организационной и образовательной модели».

«Готовим педагогов и даем уже готовую среду для занятий с такими ребятами», — добавила она.

Шмелева уточнила, что в базе центра «Сириус» находятся более 14 тысяч школьников, 3 тысячи преподавателей умузыки прошли здесь повышение квалификации, а 2 тысячи студентов — стажировки.

Новые центры по модели «Сириуса» в первую очередь откроются в Свердловской, Томской, Ульяновской областях, Дагестане, Коми и Приморском крае. С этими регионами уже подписаны соглашения.

Сергей Ролдугин близок к президенту Владимиру Путину. В ходе изучения данных панамского досье выяснилось, что на Ролдугина в Панаме были зарегистрированы офшоры, через которые прошло около 2 млрд долларов. Путин заявлял, что эти деньги тратились на музыкальные инструменты.