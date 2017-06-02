Впервые предъявлено обвинение в «злостном неисполнении» закона об иноагентах

В Ростовской области предъявлено первое в стране обвинение по статье о злостном неисполнении требований закона об иностранных агентах. Фигурантом дела стала глава новочеркасской правозащитной организации «Женщины Дона» Валентина Череватенко, пишет «Медиазона».

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или исправительных работ или лишения свободы сроком на два года.

Череватенко заявила, что не признает своей вины.

«Мы защищались и продолжаем защищаться. Дела находятся в Европейском суде», — сказала правозащитница.

Минюст России включил союз «Женщины Дона» в реестр иностранных агентов в 2014 году. Одноименный фонд содействия развитию гражданского общества и правам человека, в котором Череватенко возглавляет правление, попал в реестр иноагентов в 2015 году.