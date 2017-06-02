Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщает Reuters.

В ходе церемонии в Розовом саду у Белого дома Трамп заявил: «Чтобы выполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату».

Американский лидер осудил «драконовское» бремя, которое налагает на США участие в Парижском соглашении, и добавил: ««Выполнение условий Парижского соглашения могло стоить Америке 2,7 миллиона потерянных рабочих мест к 2025 году».

При этом Трамп заявил, что США либо начнут переговоры о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо запустят обсуждение «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».

Напомним, выход из Парижского соглашения – одно из предвыборных обещаний Трампа, который утверждает, что «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности».