В офисе хоккейного клуба «Динамо» прошел обыск

В офисе московского хоккейного клуба «Динамо» полицейские произвели выемку бухгалтерской документации, сообщается на сайте клуба.

В сообщении говорится, что накануне вечером в офис пришли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области, а полицейские из других подразделений этого главка.

Они «провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем нашему клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации», отмечают динамовцы.

Следственные действия проходили в ответ на заявление зампредседателя правления центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергея Федорова.

Тот направил письмо в МВД, в котором утверждал, что один из сотрудников базы «Динамо» занимался хищениями средств от аренды льда.