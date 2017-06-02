Додон пожелал укрепить связи с Москвой после взаимной высылки дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Петербург для участия в международном экономическом форуме. Собравшимся он заявил, что Молдавия продолжит курс на сближение с Россией, передает ТАСС.

«Мы будем последовательно отстаивать свои интересы, возвращать стратегическое партнерство [с Москвой], укреплять государственность Молдовы на условиях нейтралитета, объединять страну и решать приднестровскую проблему», — отметил глава республики.

Высылку пятерых российских дипломатов из Молдавии политик назвал «провокацией, направленной на разрыв отношений с РФ».

Решение о высылке принимало молдавское правительство на основании докладов спецслужб.

По словам Додона, Молдавия и Россия «через все это пройдут и станут сильнее».

При этом молдавский президент заявил, что для его страны важно «иметь хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом».

«Мы не станем членами ЕС, так как у нас есть приднестровский конфликт. Если нас насильственно будут втягивать, то мы потеряем государственность, так как регионы на востоке и юге Молдавии будут против, моя роль как президента сбалансировать эти процессы», — отметил Додон.