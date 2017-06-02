02 июня 2017, 10:07
Закон об отречении императора прошел через одну из палат японского парламента
Палата представителей парламента Японии одобрила законопроект об отречении от престола императора Акихито в пользу его старшего сына принца Нарухито. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Ряд представителей оппозиции произнорировали голосование.
Теперь законопроект должна утвердить Палата советников — верхняя палата парламента. Ожидается, что закон примут в течение двух недель.
Акихито сохраняет финансирование за госсчет и свои привилегии. После отречения его, как отмечает ТАСС, будут именовать «дзёко» — «отрекшийся император», а императрицу Митико — «дзёкого».
При этом к Акихито по-прежнему будут обращаться: «Ваше величество».
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