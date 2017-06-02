Закон об отречении императора прошел через одну из палат японского парламента

Палата представителей парламента Японии одобрила законопроект об отречении от престола императора Акихито в пользу его старшего сына принца Нарухито. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Ряд представителей оппозиции произнорировали голосование.

Теперь законопроект должна утвердить Палата советников — верхняя палата парламента. Ожидается, что закон примут в течение двух недель.

Акихито сохраняет финансирование за госсчет и свои привилегии. После отречения его, как отмечает ТАСС, будут именовать «дзёко» — «отрекшийся император», а императрицу Митико — «дзёкого».

При этом к Акихито по-прежнему будут обращаться: «Ваше величество».