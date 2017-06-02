ФАС возбудила дело против Gett из-за 18 рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российского подразделения сервиса для вызова такси Gett, сообщается на сайте ведомства.

Причиной для возбуждения дела стало выявление фактов нарушения Gett условий добросовестной конкуренции компанией, «вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг». На «гребешках», расположенных на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компания размещает информацию: «Gett Taxi от 50 рублей», однако проверка ФАС показала, что в действительности минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей.

Ранее ФАС предупредила Gett о необходимости устранить нарушения. Однако поскольку предписание не было выполнено, Московское УФАС России возбудило в отношении ООО «ГетТакси Рус» дело о нарушении антимонопольного законодательства».