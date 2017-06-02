В Совфеде предложили позволить заезжим генералам становиться сенаторами

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий избираться в Совет Федерации высшему офицерскому или высшему начальствующему составу без постоянного проживания в регионе, который они будут представлять. Авторы инициативы — члены Совета Федерации Андрей Клишас и Андрей Кутепов, следует из карточки документа на сайте Госдумы.

В нынешней редакции федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации» гласит: «Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть гражданин РФ, достигший возраста тридцати лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего субъекта Российской Федерации в течение [последних] пяти лет… либо в совокупности в течение двадцати лет».

Свое предложение отменить это правило для генералов Клишас и Кутепов объясняют тем, что военные и высший руководящий состав могут подолгу находиться в служебных командировках.

«Нужно восстановить справедливость в отношении категории лиц, которые служат государству в разных частях страны и за рубежом», — говорится в их пояснительной записке.