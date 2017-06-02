Глава Счетной палаты предложила объединить ФОМС и ФСС

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что считает целесообразным объединение государственных внебюджетных фондов, которые входят в систему социального страхования, сообщает РИА Новости.

В кулуарах международного экономического форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, Голикова отметила: «Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова считает целесообразным объединение государственных внебюджетных фондов, которые входят в систему социального страхования».

Глава Счетной палаты подчеркнула, что «мы таким образом уменьшим административные расходы».

Голикова заявила: «Это неприятная тема, она сложная с точки зрения модернизации законодательства, с точки зрения понимания. И все предпочитают говорить о более простых вещах — поменяем налоги, уменьшим ставки, увеличим увеличим ставки… Все слишком просто. А простых здесь решений быть не может».