Голодец рассказала о введении электронных трудовых книжек в 2018 году

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила в интервью телеканалу РБК, что введение электронных трудовых книжек начнется в России с 1 января 2018 года.

Голодец заявила, что до внедрения системы электронных книжек всем сторонам следует прийти к согласию, однако Минтруд «очень активно на эту тему работает».

По утверждению вице-премьера, услуга электронных трудовых книжек очень востребована.

Напомним, в середине мая глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что пилотный проект по организации электронных трудовых книжек его ведомство реализует вместе со Сбербанком, однако сроки не назвал.