02 июня 2017, 19:26
Голодец рассказала о введении электронных трудовых книжек в 2018 году
Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила в интервью телеканалу РБК, что введение электронных трудовых книжек начнется в России с 1 января 2018 года.
Голодец заявила, что до внедрения системы электронных книжек всем сторонам следует прийти к согласию, однако Минтруд «очень активно на эту тему работает».
По утверждению вице-премьера, услуга электронных трудовых книжек очень востребована.
Напомним, в середине мая глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что пилотный проект по организации электронных трудовых книжек его ведомство реализует вместе со Сбербанком, однако сроки не назвал.
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