Временный директор Исаакия передумала увольняться
И. о. директора петербургского музея «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко заявила «Интерфаксу», что не писала заявление об увольнении.
На просьбу подтвердить информацию об уходе по собственному желанию она сказала: «Не подтверждаю».
«Я нахожусь на рабочем месте, работаю, подписываю документы», — добавила Вовненко.
В пресс-службе музея «Интерфаксу» и РИА Новости сообщили, что Вовненко продолжает исполнять обязанности руководителя музея.
Ранее сегодня Вовненко сказала РИА Новости: «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого». На сайте агентства этот материал доступен.
До этого «Фонтанка» со ссылкой на источник в петербургской администрации сообщила, что Смольный решил подыскать замену Вовненко. Позднее в мэрии Петербурга опровергли это сообщение.