Глава ВТБ предрек Путину легкую победу на выборах-2018

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал возможность участия президента России Владимира Путина в выборах главы государства в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Костин отметил: «Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация».

Как отметил глава ВТБ, Путина поддерживает «70 и больше процентов» населения, а «при таком уровне поддержки, наверное, любой политический лидер просто не может не пойти на выборы, на мой взгляд».

Напомним, 31 мая Владимир Путин заявил, что пока не принял решения об участии в президентских выборах 2018 года.