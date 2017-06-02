Кудрин призвал вложиться в здравоохранение для спасения трудоспособных мужчин

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, подготовивший для Владимира Путина новую программу реформ, считает, что в России нужно увеличить расходы на здравоохранение, чтобы снизить смертность трудоспособных мужчин.

«У нас будет стареть население, просто в силу этого нам нужно тратить на здравоохранение. Вы знаете, в прошлом году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 тысяч человек, 80% из них — мужчины, если мы не вложимся в это…. Надо спасать мужчин в общем», — заявил Кудрин на экономическом форуме в Петербурге (цитата «Газеты.ру»).

По словам Кудрина, его центр предлагает перераспределить 2,3-2,5% ВВП на социальные нужды, в первую очередь на образование и здравоохранение.