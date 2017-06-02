Кудрин прокомментировал возможность назначения в правительство

Бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в настоящее время не планирует возвращаться в правительство. Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме, сообщает «Интерфакс».

Центр Кудрина создал по заказу Кремля и представил президенту стратегию развития России с 2018 по 2024 год. «Пока никаких окончательных оценок [стратегии] не было», — заявил Кудрин.

«Я пока эксперт, работаю над стратегией. Никаких других назначений пока не планирую», — ответил он на вопрос о планах вернуться в правительство.

Кудрин добавил, что его «программа только начинает свою работу», и в дальнейшем предстоит «серия совещаний у президента».

По его словам, президент Владимир Путин готов рассматривать предложения от всех команд экономистов, и в ближайшие два месяца обсудит предлагаемые реформы.