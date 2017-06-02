При атаке на казино в Маниле погибли 36 человек

Не менее 36 человек погибли в результате нападения на казино в столице Филиппин Маниле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на шефа местной полиции Оскара Албаялде.

Как уточняют полицейские, вооруженный мужчина ворвался в помещение казино и открыл стрельбу из винтовки в воздух. Затем нападавший поджег игровые столы. Все жертвы погибли от отравления продуктами горения.

Предполагается, что целью атаки было ограбление – нападавший украл фишки казино на крупную сумму. По данным полицейских, мужчина был заядлым игроком. Связи с террористическими организациями не выявлены.

Преступник, по различным сведениям, был ликвидирован полицейскими или покончил с собой.