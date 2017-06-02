В Мурманске трех детей-инвалидов не пустили в кафе

Управление Следственного комитета по Мурманской области начало проверку действий работников кафе в Мурманске, которые не пустили в заведение трех мам с детьми-инвалидами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи ссылаются на видеозапись, размещенную «в одной из социальных сетей».

В «ВКонтакте» есть видео под названием «В Мурманске трех девочек на инвалидных колясках не пустили в кафе».

В комментариях отмечается, что речь идет о кафе «Сумах». В паблике «Мурманск» «ВКонтакте» говорится, что женщины, пытавшиеся с детьми попасть в кафе, — это члены общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана».

Также сообщается, что местный уполномоченный по правам ребенка Борис Коган пообщался с управляющей кафе, и она принесла родителям извинения.

Охранник заведения, не пускавший детей-инвалидов уже уволен.

Между тем в одном из комментариев в паблике «Мурманск ДТП ЧП» пользовательница пишет, что ранее проблем с инвалидами в данном кафе не было.

«Посещали данное кафе с подругой (инвалид колясочница), никаких проблем не встретили», — написала она.