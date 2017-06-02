Украинским банкам запретили обслуживать счета «ВКонтакте» и «Яндекса»

Национальный банк Украины своим постановлением запретил местным кредитным учреждениям обслуживать российские интернет-компании, против которых страна ввела санкции. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Украинским банкам запрещено выполнять расчеты с сервисами «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и другими.

Также запрещается переводить деньги на счета этих компаний.

Как в связи с этим российские фирмы рассчитаются со своими клиентами и контрагентами на Украине (например, в водителями «Яндекс.Такси» или рекламодателями), неизвестно.

16 мая украинский президент Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, согласно которому на территории Украины должны блокироваться популярные социальные сети, сайты российских телеканалов и другие ресурсы.