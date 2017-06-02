В Совфеде одобрили нового постпреда России при ООН

Профильный комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру замминистра иностранных дел Василия Небензи на должность постпреда при ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, пишет «Парламентская газета».

Теперь кандидатура нового постпреда будет вынесена на голосование в Совете Федерации.

Небензя долгое время работал в представительствах России при ООН в Нью-Йорке и Женеве.

Предыдущий представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля. Временно его обязанности исполняет первый заместитель Петр Ильичев.