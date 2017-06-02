В Кремле назвали инерцией санкции Белого дома из-за КНДР

Санкции, введенные Минфином США против трех российских компаний и гражданина РФ из-за их связей с КНДР, являются «инерционными действиями», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это является фактором, который продолжает оказывать негативное влияние на наши двусторонние отношения. Скорее, такие инерционные действия», — сообщил представитель Кремля.

Накануне Минфин США ввел ограничения против российских фирм: «Независимой нефтегазовой компании», «ННК Приморнефтепродукт», и Ardis-bearings (ООО «Ардис-Подшипник»). Санкции введены в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна, говорится в заявлении министерства. По той же причине санкции введены в отношении россиянина Игоря Мичурина.

Ранее сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва обдумывает возможный ответ Вашингтону.

«Что касается нашего возможного ответа, то мы этот вопрос сразу же взяли в проработку. Будем определяться, исходя из необходимости все же не загонять отношения совсем в тупик и работать над созданием какой-то перспективы их улучшения», — цитирует РИА Новости дипломата.

«Мы с тревогой и чувством негодования восприняли информацию из Вашингтона о введении американских санкций… под предлогом ужесточения режима фактической блокады, которую США пытаются организовать, используя свое национальное законодательство применительно к КНДР», — отметил Рябков.