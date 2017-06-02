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02 июня 2017, 14:00
Великобритания история история искусства музеи

Установлен автор портрета Елизаветы I

Tristan Fewings

Реставраторы предложили кандидатуру автора двух портретов XVI века, хранящихся в имени Уоддесдон-Мэнор (Waddesdon Manor) в Бакингемшире. Имение и находящаяся там коллекция произведений искусства ранее принадлежали семейству Ротшильдов. После смерти Джемса Ротшильда в 1957 году имение было завещано Национальному фонду Великобритании и стало общедоступным музеем.

Картины, изображающие королеву Елизавету I и ее посла во Франции сэра Амиаса Паулета, были написаны маслом на деревянных панелях. По словам исследователей, автором их был Николас Хиллиард (1547-1619), придворный художник эпохи Тюдоров, известный прежде всего своими миниатюрами. В письменных источниках упоминается, что Хиллиард работал и над полноразмерными полотнами, в том числе написал несколько портретов королевы.

Ранее ряд портретов Елизаветы уже предлагалось считать работами Хиллиарда. Но атрибуция была основана лишь на стилистическом сходстве в деталях прорисовки волос, лиц, кружев и украшений (Хиллиард учился на ювелира и на своих картинах уделял особое внимание ювелирным изделиям). Но два портрета из коллекции Ротшильда, в отличие от других приписываемых Хиллиарду картин, удалось также уверенно привязать к определенному месту и времени, что повышает вероятность правильной атрибуции.

Гипотезу предложили сотрудники Института Гамильтона Керра, входящего в состав Музея Фицуильяма Кембриджского университета, во время реставрации работ. Удаление старых слоев лака открыла яркий красный цвет исходного фона, что позволило установить оригинальную технику живописи. Также ученые определили, что обе картины написаны на досках их французского дуба, а не балтийского, который использовало большинство английских художников того времени.

Сыграл роль и исторический контекст. Поулет был послом Елизаветы во Франции с 1576 по 1579. В это время королева рассматривала возможность выйти замуж за герцога Анжуйского Франсуа, сын короля Франции Генриха II и Екатерине Медичи. Когда в 1574 году его старший брат взошел на трон под именем Генриха III, Франсуа стал следующим в очереди на французский престол. Хотя от идеи брака с ним Елизавета, в конце концов, отказалась в течение нескольких лет его шансы выглядели реальными.

Посол Амиас Паулет играл важную дипломатическую роль в переговорах. С 1576 по 1578 год, почти весь срок его посольства, Николас Хиллиард находился во Франции в свите посла. Известен миниатюрный портрет герцога Анжуйского, созданный Хиллиардом в 1577 году. На обоих портретах из ротшильдской коллекции есть детали, связывающие их с Францией. Сэр Амиас Паулет носит медальон ордена Святого Михаила. Жемчужный медальон с пеликаном на груди Елизаветы украшен французскими геральдическими лилиями. Французский дуб, использованный в качестве материала, заставил предположить, что панели обеих картин были вырезаны из одного и того же дерева. Возможно, Паулет поручил Хиллиарду сделать портреты королевы и герцога для посольской резиденции в Париже.

«Стилистическое сходство с другими произведениями художника вместе с доказательствами, которые связывают эти картины с пребыванием Хиллиарда во Франции, позволяют ученым с беспрецедентной уверенностью приписывать эти великолепные картины Хиллиарду», – говорит куратор музея. Отреставрированные портреты будут впервые выставлены в Уоддесдон-Мэнор с 7 по 29 октября на выставке «Власть и портрет: живопись при дворе Елизаветы I».

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