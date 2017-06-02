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02 июня 2017, 12:19
биология биоразнообразие Испания растения

Испанские ботаники исправили совершенную 176 лет назад ошибку

Linaria becerrae
Linaria becerrae
Manuel Becerra

Ученые из университетов Гранады и Альмерии описали новый вид растений, произрастающих в испанской провинции Малага, и этим исправили совершенную 176 лет назад ошибку, когда эти растения были отнесены к другому виду.

Род льнянка (Linaria) насчитывает более 150 видов, распространенных по всей Европе, а также в Северной Африке, Западной и Центральной Азии. Наибольшее число видов льнянки встречается в западной части Средиземноморья. В 1841 году, совершая путешествие по Испании, швейцарский ботаник Пьер Эдмонд Буассье (Pierre Edmond Boissier) описал вид льнянка Зальцмана (Linaria salzmanii), назвав его в честь своего коллеги Филиппа Зальцмана. Типовые образцы он собрал возле деревни Гуэхар-Сьерра в Гранаде. Согласно указаниям Буассье, этот вид льнянки произрастает на песчаных почвах и доломитовых скалах в испанских провинциях Гранада, Малага и Хаэн.

Однако на самом деле ученый проверил не все районы распространения льнянки в Испании. Так, он не добрался до города Эль-Чорро в западной части провинции Малага из-за того, что в тех местах было много разбойников. Но после работ Буассье все льнянки Малаги более полутора веков относили к виду льнянка Зальцмана.

Теперь испанские ботаники подробно изучили льнянки провинций Малага и Гранада и установили, что в Малаге, в окрестностях Эль-Чорро, имеется особый вид, по ряду признаков отличающийся от льнянки Зальцмана. Его цветы с длинной прямой шпорой имеют однородный фиолетовый цвет за исключением желтого пятна у входа в трубку. Новому виду дали название льнянка Бесерры (Linaria becerrae) в честь ботаника из Малаги Мануэля Бесерра Парры (Manuel Becerra Parra), который ранее уже обращал внимание на различия между льнянками в Малаге и Гранаде.

Описание вида опубликовано в журнале Phytotaxa.

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