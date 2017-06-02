Создан метод датирования наскальных рисунков

Ученые разработали методику датирования доисторических наскальных рисунков и испытали ее на образцах древнего искусства в Южной Африке. Как в итоге выяснилось, рисунки были созданы значительно раньше, чем считалось ранее.

В основе метода лежит уже давно известное радиоуглеродное датирование. Но ранее к наскальным рисункам его было очень трудно применить. Успеха удалось добиться благодаря очень тщательному химическому анализу состава пигментов и загрязнений на поверхности камня. Ученые брали небольшие, менее квадратного миллиметра образцы, из которых для дальнейшей работы отбирались те, что содержали достаточно углерода. Их изотопный состав анализировался с применением ускорительной масс-спектрометрии (УМС), которая позволяет фактически поштучно пересчитывать нужные атомы в образце. При этом содержание интересующего изотопа может составлять всего 10-12 – 10-15 относительно основного изотопа, а для анализа необходимо всего 0,001 грамма вещества. Подобными возможностями из всех видов масс-спектрометрии обладает только УМС. Затем по соотношению изотопов углерода устанавливался возраст образца.

Ученый коллектив, в который входили директор Института исследований наскального искусства Университета Витватерсранда профессор Дэвид Пирс (David Pearce), Адельфина Бонно (Adelphine Bonneau) из Университета Лаваля и их коллеги из Оксфордского университета, определил, что рисункам из юго-восточной Ботсваны не менее 5500 лет, а образцам из Лесото и из Драконовых гор (Восточная Капская провинция, ЮАР) около 3000 лет. Всего удалось датировать 43 объекта, причем рисунки из Лесото и Ботсваны были датированы впервые.

Также удалось установить, что в некоторых местах новые рисунки появлялись на протяжении более тысячи лет после появления самых первых изображений. «Люди очень долго возвращались в одни и те же скальные укрытия, чтобы создать рисунки, очень похожие на те, что были сделаны столетиями раньше», – рассказывает Дэвид Пирс.

Итоги исследования опубликованы в научном журнале Antiquity.