Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 июня 2017, пятница, 13:30
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
02 июня 2017, 10:31
археология история физика химия Южная Африка

Создан метод датирования наскальных рисунков

Рисунок из пещеры в Южной Африке
Рисунок из пещеры в Южной Африке
John Atherton/Flickr

Ученые разработали методику датирования доисторических наскальных рисунков и испытали ее на образцах древнего искусства в Южной Африке. Как в итоге выяснилось, рисунки были созданы значительно раньше, чем считалось ранее.

В основе метода лежит уже давно известное радиоуглеродное датирование. Но ранее к наскальным рисункам его было очень трудно применить. Успеха удалось добиться благодаря очень тщательному химическому анализу состава пигментов и загрязнений на поверхности камня. Ученые брали небольшие, менее квадратного миллиметра образцы, из которых для дальнейшей работы отбирались те, что содержали достаточно углерода. Их изотопный состав анализировался с применением ускорительной масс-спектрометрии (УМС), которая позволяет фактически поштучно пересчитывать нужные атомы в образце. При этом содержание интересующего изотопа может составлять всего 10-12 – 10-15 относительно основного изотопа, а для анализа необходимо всего 0,001 грамма вещества. Подобными возможностями из всех видов масс-спектрометрии обладает только УМС. Затем по соотношению изотопов углерода устанавливался возраст образца.

Ученый коллектив, в который входили директор Института исследований наскального искусства Университета Витватерсранда профессор Дэвид Пирс (David Pearce), Адельфина Бонно (Adelphine Bonneau) из Университета Лаваля и их коллеги из Оксфордского университета, определил, что рисункам из юго-восточной Ботсваны не менее 5500 лет, а образцам из Лесото и из Драконовых гор (Восточная Капская провинция, ЮАР) около 3000 лет. Всего удалось датировать 43 объекта, причем рисунки из Лесото и Ботсваны были датированы впервые.

Также удалось установить, что в некоторых местах новые рисунки появлялись на протяжении более тысячи лет после появления самых первых изображений. «Люди очень долго возвращались в одни и те же скальные укрытия, чтобы создать рисунки, очень похожие на те, что были сделаны столетиями раньше», – рассказывает Дэвид Пирс.

Итоги исследования опубликованы в научном журнале Antiquity.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.