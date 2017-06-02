Путин призвал к «экономической реабилитации» ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин считает необходимой» экономическую реабилитацию» самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР, как это описано в минских договоренностях. Об этом он сообщил на экономическом форуме в Петербурге, передает РИА Новости.

По словам президента, все на Западе говорят о том, что в Донбассе «стреляют, но непонятно кто: постреляли. Кто стрелял — непонятно».

«А в результате, — продолжил Путин, — этого ничего не делается, не отводится тяжелое вооружение с линии соприкосновения. Договорились о том, что нужно заняться экономической реабилитацией этих непризнанных республик, этих территорий. А что на практике происходит?».

Далее глава государства пересказал историю с блокадой украинскими радикалами сообщение с ДНР и ЛНР, в результате чего украинские власти были вынуждены узаконить эту блокаду.

Однако, как отметил Путин, в минских соглашениях «прямо написано, по-моему, пункт восьмой — реабилитацию провести, разблокировать все».

«Нет, официальным решением [президент Украины Петр Порошенко] присоединился к блокаде. Вы чего от нас требуете? Вы чего хотите, чтобы мы исполнили в этом случае?» — вступил Путин в заочную полемику с лидерами западных стран, заявлявшими, что снятие санкций с России возможно лишь при выполнении минских соглашений.

Восьмой пункт соглашений предусматривает «определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины)».

Кроме этого соглашение от февраля 2015 года устанавливают, что «государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Также декларируется «возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей».