Путин рассказал о пользе санкций для «целых отраслей экономики»

Санкции помогли России «включить мозги» вместо того чтобы полагаться на доходы от углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. Об этом сообщает RNS.

По словам главы государства, сельское хозяйство в стране растет на 3% ежегодно, чего «никогда раньше не было».

«У меня были большие опасения, как мы будем решать проблемы. Решаются. Если бы это десять лет назад было еще, кстати говоря, мы бы не смогли этого сделать, а сейчас можем. И получается хорошо. Это подталкивает развитие целых отраслей высокотехнологичных секторов экономики. Пришлось включить свои мозги, а не просто нефте- и газодоллары», — добавил Путин.

Он отметил, что санкции, тем не менее, нанесли ущерб российской экономике.

«Нанесло ли это ущерб нам? Да, конечно. Эти рестрикции нам наносят ущерб. Главным образом, это связано с ограничениями финансирования и работы наших финансовых организаций, с передачей технологий», — сказал президент.