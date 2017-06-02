Путин не поддержал Сноудена в распространении секретов ЦРУ

Американский телеканал Showtime опубликовал отрывок из интервью, которое президент России Владимир Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну. 12 июня — в День России — на канале выйдет фильм Стоуна о Путине.

В части интервью, выложенном на YouTube, речь идет о бывшем сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене, который получил убежище в России после публикаций секретных документов о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами.

На вопрос, считает ли Путин Сноудена предателем, глава России ответил, что тот «не предал интересы своей страны и не передал другому государству какой-либо информации, которая бы нанесла ущерб его народу».

При этом Путин заявил, что не одобряет действий Сноудена.

«Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше», — сказал президент.

Путин отметил, что Сноуден имел право так поступить, «но если вы меня спросите, считаю ли я это правильным или нет, я думаю, это неправильно».