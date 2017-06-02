Путин назвал отношения России и США худшими со времен холодной войны

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Бизнес-диалог Россия — США» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что фундамент двусторонних отношений, сформированный в предыдущие десятилетия, разрушил.

При этом российский лидер подчеркнул: «Как влиятельные мировые державы Россия и США поддерживают диалог в рамках различных многосторонних форматов: в ООН, в "Группе 20", скоро будет встреча в ФРГ, в других организациях. Взаимодействуют по ключевым, глобальным и региональным проблемам, от этого никуда не деться, и, слава богу, что это есть, что этот процесс продолжается».

Владимир Путин заявил, что Россия со своей стороны настроена оказывать содействие двусторонним деловым проектам с США, поскольку «такие совместные обоюдовыгодные инициативы станут вкладом в ту работу, которую мы проводим в России по ускорению социально-экономического развития».

Президент обратился к представителям американского бизнеса, участвовавшим в заседании: «Я вас прошу и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту, и новой администрации. <…> Но чтобы добиться успеха, нужны серьезные усилия с обеих сторон, потребуется политическая воля, готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес».