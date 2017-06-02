Основатель Qiwi продал свою долю в компании

Основатель платежной системы Qiwi Андрей Романенко сообщил на своей странице в Facebook, что продал свою часть акций компании и ушел из совета директоров.

В сообщении говорится: «Больше я не являюсь членом совета директоров и акционером QIWI. Оставил на память всего одну акцию. Буду наблюдать издалека за успехами компании!».

Романенко также отметил, что сейчас «полностью поглощен другим проектом» и планирует инвестировать только в те компании, где будет принимать активное участие в управлении и выборе объектов инвестиций.