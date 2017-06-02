Рособрнадзор запретил прием в два частных вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретил прием абитуриентов в два частных вуза: Байкальский гуманитарный институт (Иркутск) и московский Институт международной торговли и права. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме этого Рособрнадзор лишил государственной аккредитации негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия экономики и права» по направлениям:

- экономика и управление (бакалавриат, магистратура);

- юриспруденция (бакалавриат, магистратура).

«В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву», — поясняет ведомство.