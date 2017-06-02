S7 закупит на Украине 12 ракет для своей космической программы

Дочерняя компания российского авиаперевозчика S7 — S7 Sea Launch Limited — закупит на Украине 12 ракет-носителей «Зенит». Об этом сообщается на сайте производителя ракет, компании «Южмаш».

В сообщении говорится, что контракт «Южмаша» с S7 Sea Launch Limited был заключен 28 апреля. Он предусматривает производство и поставку ракет-носителей серии «Зенит» для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт» «для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов».

Благодаря контракту предприятием «сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал "Южмаш" начиная с 2013 года», отмечается в релизе.

В сентябре 2016 года группа S7 Group купила плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch), расположженный в акватории Тихого океана.

Первоначально планировалось, что с этого космодрома будут запускаться украинские ракеты «Зенит», однако с началом военных действий в Донбассе РКК «Энергия», владевшая космодромом, отказалась от них.