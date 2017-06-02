СМИ сообщили о попытке Трампа снять санкции с России после прихода к власти

Президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту проработать предложения о снятии экономических санкций с России сразу после прихода к власти, сообщает YahooNews со ссылкой на осведомленные источники.

Это подтвердил порталу высокопоставленный представитель Белого дома: «Мы пересматривали все санкции, и Россия здесь не исключение».

Помимо снятия санкций предполагалось вернуть России дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была заблокирована Бараком Обамой в конце декабря 2016 года.

Экс-сотрудник Госдепа Дэн Фрид заявил: «Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке», причем в первые недели работы новой администрации Фрид, по его собственным словам, получал «панические» звонки от чиновников, которое говорили, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций.

Однако Фрид признал, что обратился к некоторым конгрессменам с просьбой быстро принять законопроект, который бы осложнил снятие санкций для Трампа. Аналогичное признание сделал помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски: «Это была бы абсолютная победа для русских».