Стрелявшим в покушавшегося на Путина оказался чеченец

За покушением на Адама Осмаева, который в свое время обвинялся в подготовке убийства президента России Владимира Путина, стоит петербургский предприниматель, чеченец по национальности Артур Денисултанов. Об этом пишет «Фонтанка».

Киевская полиция, по данным издания, нашла у стрелявшего в Осмаева заграничный паспорт, выданный на Украине на имя некоего Александра Дакара.

«Однако фотография совпадает с изображением другого человека, а именно 50-летнего бизнесмена Артура Денисултанова. Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, подозреваемый последний раз прибыл из России в середине мая 2017 года, представился журналистом газеты Le Mond и втерся в доверие к Осмаеву под предлогом серии интервью о покушении на Владимира Путина в 2012 году», — говорится в статье.

По словам главы украинской полиции Сергея Князева, подозреваемый задержан и находится на стационарном лечении.

«Я не буду акцентировать внимание на его фамилии, первой или второй, его личность будет установлена законным путем», — цитирует полицейского 112.ua.

По версии следствия, киллер договорился об интервью с Осмаевым и его женой Аминой Окуевой. На встрече он выстрелил Осмаеву в грудь из пистолета. В отвеет Окуева произвела четыре выстрела в нападавшего.

В 2015 году Осмаев создал добровольческий батальон имени Джохара Дудаева, с которым воевал в Донбассе на стороне украинских военных.

Амина Окуева была пресс-секретарем этого батальона.