02 июня 2017, 09:11
В перестрелке на западе Москвы погибли двое
Два человека погибли в перестрелке, произошедшей минувшей ночью в столичном районе Крылатское. Об этом агентствам «Москва» и РИА Новости сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
Около часа ночи в полицию поступило сообщение о стрельбе на ул. Крылатские Холмы. По предварительным данным, там произошла потасовка двух компаний людей.
В результате пять человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями, двое из них скончались в больнице.
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