В перестрелке на западе Москвы погибли двое

Два человека погибли в перестрелке, произошедшей минувшей ночью в столичном районе Крылатское. Об этом агентствам «Москва» и РИА Новости сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Около часа ночи в полицию поступило сообщение о стрельбе на ул. Крылатские Холмы. По предварительным данным, там произошла потасовка двух компаний людей.

В результате пять человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями, двое из них скончались в больнице.