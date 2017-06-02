02 июня 2017, 12:01
Минздрав предложил лишать поддержки фильмы с курящими героями
Минздрав России разослал федеральным министерствам и ведомствам доработанную версию антитабачной концепции. В документе, как пишут «Известия», предлагается, в частности, запретить государственную поддержку фильмов, в которых герои курят либо демонстрируются табачные изделия.
Концепция рассчитана на 2017-2022 годы.
«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий», — заявил изданию член координационного совета по борьбе с курением при Минздраве Алексей Шабашов.
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