SpaceX на день перенесла запуск грузовика к МКС из-за молнии

Частная американская компания SpaceX отложила на один день запуск грузового корабля на МКС из-за молнии. Об этом сообщается в твиттере компании.

«Мы отходим от первоначального плана из-за молнии. Возможность резервного старта будет в субботу, 3 июня в 17:07 североамериканского восточного времени [00:07 мск 4 июня]», — говорится в сообщении.

Сегодняшний старт был отменен за несколько минут до вылета ракеты.

Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon установлена на стартовой площадке Космического центра имени Кеннеди у Мыса Канаверал.

Dragon должен доставить на МКС около 2,7 тонны грузов — продовольствие и научные материалы.