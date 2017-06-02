Арестованные в Москве боевики ИГ готовили теракт на «Теплом стане»

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), задержанные в Москве 25 мая, готовили теракт на станции метро «Теплый стан», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

25 мая были задержаны, а впоследствии арестованы судом граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, гражданин Таджикистана Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов.

По информации «Коммерсанта», им поручили устроить теракт в Москве, чтобы сорвать проведение Кубка конфедерации по футболу. Изначально целью был ресторан, в котором «едят свинину кафиры».

Изначально планировалось, что взрывное устройство для осуществления теракта соберет «некий специалист» из Самары, но он не приехал. Поэтому боевики получили инструкцию и собрали бомбу сами, замаскировав ее под огнетушитель. После этого они отказались от варианта с рестораном и решили устроить теракт на расположенной ближе всего к ним станции «Теплый стан».

Однако 25 мая злоумышленников задержали сотрудники ФСБ. В ходе обысков у задержанных нашли лабораторию по производству взрывчатки, готовую бомбу, огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.