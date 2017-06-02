Министр труда пошутил про двухчасовой рабочий день

Восьмичасовой рабочий день как завоевание XX века в текущем столетии может быть заменен шести- или четырехчасовым, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он не исключил, что когда-нибудь можно будет работать по два часа в день, а остальное время посвящать семье, спорту и культуре.

«XX век — это век восьмичасового рабочего дня… Может быть, в XXI веке будет стандартом четыре часа. Или, может быть, пять часов, шесть часов, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы будем с вами за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — пофантазировал министр.

Он отметил, что сокращение рабочих часов не должно сказываться на заработке.

«Зарплата должна расти, как я уже сказал, стоимость труда должна расти. Мне кажется, мы в этом направлении должны думать, думать о хорошем, о перспективах, о том, что мы будем меньше работать и гораздо больше уделять времени своей семье», — резюмировал Топилин.