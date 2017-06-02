Трамп решил выйти из сделки по климату на фоне споров советников

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Парижского соглашения по климату на фоне споров его советников и заинтересованных лиц. Об этом пишет The Washington Post.

Трамп изначально, еще до победы на президентских выборах, считал соглашение, обязывающее снижать выбросы углекислого газа, «плохой сделкой». По его мнению, за счет США в этом случае обогащались бы такие страны как Индия и Китай.

По данным издания, противники Парижского соглашения приходили на встречу с президентом с кипами документов данными, которые должны были иллюстрировать негативные последствия для американской экономики от соглашения по климату.

Сторонники соглашения заявили газете, что большинство этих данных вводила в заблуждение.

При этом их аргументы Трамп оборачивал в пользу выхода из сделки. Например, по словам одного источника, услышав, что «эра угля» заканчивается, Трамп решил, что отказ от Парижского соглашения поможет угольной промышленности США.