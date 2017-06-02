Медведев снял часть ограничений на поставки продуктов из Турции

Правительство выпустило постановление за подписью премьера Дмитрия Медведева о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции. Документ опубликован на сайте кабмина.

Из перечня турецкой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ с 1 января 2016 года, исключены:

- замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек;

- огурцы и корнишоны, яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Также отменен запрет на выполнение турецкими сотрудниками следующих работ:

- строительство и инженерно-техническое проектирование;

- технические испытания;

- деятельность туристических агентств и гостиниц;

- работы для государственных и муниципальных нужд;

- обработка древесины.

В перечне запрещенных к ввозу в Россию остались, в частности, турецкие томаты. Как заявил накануне министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, помидоры из Турции не появятся в стране еще как минимум в течение трех лет. По словам министра, это нужно для развития внутреннего производства этой культуры.

В то же время на днях стало известно, что сеть «Магнит» переходит на массовые закупки фруктов и овощей из Сирии, в том числе и томатов.