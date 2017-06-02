Власти Петербурга решили убрать бульварную писательницу с поста директора Исаакия

Власти Санкт-Петербурга ищут замену исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ираде Вовненко, пишет «Фонтанка».

31 мая петербургская писательница Вовненко была представлена коллективу музея как и. о. директора. Ранее она руководила связями музея с общественностью.

Вскоре выяснилось, что Вовненко — автор детских книг, а также женских бульварных романов.

В описании одного из них говорится: «Она томится в золотой клетке — он прячется от жизни в психбольнице. Она с тоской думает о доме — он в свой дом предпочитает не возвращаться. Она растворяется в музыке, а слушая ее, обретает счастье — он слышит музыку в каждом звуке живой реальности. Оба они ранены, и обоих ничто не может исцелить. Или может?».

По информации «Фонтанки», 1 июня петербургский губернатор Георгий Полтавченко дал указание кадровикам срочно подыскать кандидатуру на замену Вовненко.