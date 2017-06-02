02 июня 2017, 12:04
И. о. директора Исаакия заявила об уходе на третий день работы
Исполняющая обязанности директора музейного комплекса «Исаакиевский собор» в Петербурге Ирада Вовненко сообщила РИА Новости об уходе со своего поста.
Вовненко была назначена и. о. в среду 31 мая, после ухода предыдущего директора, не согласного с передачей Исаакиевского собора РПЦ. Вскоре выяснилось, что Вовненко пишет детские книги и бульварные романы.
Ранее сегодня «Фонтанка» сообщила, что власти Петербурга срочно ищут замену и. о. главы музея.
«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — заявила Вовненко, отказавшись от дальнейших комментариев.
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