И. о. директора Исаакия заявила об уходе на третий день работы

Исполняющая обязанности директора музейного комплекса «Исаакиевский собор» в Петербурге Ирада Вовненко сообщила РИА Новости об уходе со своего поста.

Вовненко была назначена и. о. в среду 31 мая, после ухода предыдущего директора, не согласного с передачей Исаакиевского собора РПЦ. Вскоре выяснилось, что Вовненко пишет детские книги и бульварные романы.

Ранее сегодня «Фонтанка» сообщила, что власти Петербурга срочно ищут замену и. о. главы музея.

«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — заявила Вовненко, отказавшись от дальнейших комментариев.