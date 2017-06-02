WikiLeaks опубликовал данные о вирусе ЦРУ «Пандемия»

Проект политических разоблачений WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов ЦРУ, в которых говорится о проекте Pandemic («Пандемия») — троянской программе, внедряемой в Windows для слежки за пользователем.

Троян заражает компьютеры, подключенные к локальной сети, через server message block («протокол сообщений сервера») — сетевой протокол удаленного доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам.

Как отмечает издание Cyberscoop, Выложенная WikiLeaks информация — это техническая документация, датируемая апрелем 2014 — январем 2015 года. По словам экспертов, в ней отсутствуют технические детали, позволяющие проследить, каким образом троян попадал в ядро операционной системы и как именно заменял системные файлы программами-шпионами.

Ранее WikiLeaks уже выкладывал информацию о компьютерных вирусах, созданных ЦРУ, в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7 («Хранилище 7»). Речь идет о тысячах документов, похищенных из закрытой внутренней сети разведуправления США.