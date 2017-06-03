В Новороссийске сторонника Навального избили в администрации и арестовали

В Новороссийске Краснодарского края избит сторонник Алексея Навального Николай Ежов. Как сообщается в группе «Новороссийск Онлайн» «ВКонтакте», Ежов пытался подать заявку на проведение антикоррупционного митинга 12 июня и был избит в здании администрации города.

«Одновременно с ним зашли внутрь двое людей, представившихся активистами, которые пришли поддержать заявителя. Но вместо этого они нагло избили парня прям внутри здания до потери сознания, разбили вазу и вызвали полицию, для задержания парня якобы за порчу имущества», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне.

Сегодня издания «Югополис» и «Медуза» со ссылкой на краевой главк МВД пишут, что 31-летний активист был задержан, а затем суд арестовал его на пять суток — за то, что именно он якобы и устроил драку в администрации.

«В дежурную часть управления МВД России по городу Новороссийску из местной администрации поступило сообщение о том, что в здании находится мужчина, который агрессивно себя ведет: бьет ногами по столу, раскидывает документы. На место был направлен дежурный наряд полиции, задержал 31-летнего молодого человека. В отношении задержанного сотрудниками полиции был составлен административный материал», — сообщили в главке.

Как заявил «Медузе» один из организаторов митинга Муслим Магомадов, Ежов рассказал ему, что в здании администрации его били и пытали, разбили вазу и вызвали полицейских, чтобы те задержали активиста за порчу имущества.

Также, по словам Магомадова, сотрудники администрации были в сговоре с нападавшими.

В группе «Новороссийск Онлайн» распространили видеозапись, на которой полицейские поднимают Николая Ежова, лежащего на тротуаре и отводят в машину.

На лице активиста видны травмы, сам он ведет себя заторможенно.