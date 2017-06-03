В Германии приостановили рок-фестиваль из-за угрозы теракта

В Германии накануне был приостановлен рок-фестиваль Rock am Ring. Как сообщили его организаторы в Facebook, это произошло из-за террористической угрозы.

«Организаторы и полиция совместно работают… чтобы провести все мероприятия, необходимые для безопасного продолжения фестиваля», — говорится в сообщении.

В 12:00 мск полиция проведет пресс-конференцию по поводу случившегося.

Организаторы выразили надежду, что фестиваль будет продолжен.

Мероприятие проходит в Нюрбурге, на нем, по данным Deutsche Welle, присутствуют около 87 тысяч человек.