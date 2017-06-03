03 июня 2017, 09:24
В Германии приостановили рок-фестиваль из-за угрозы теракта
В Германии накануне был приостановлен рок-фестиваль Rock am Ring. Как сообщили его организаторы в Facebook, это произошло из-за террористической угрозы.
«Организаторы и полиция совместно работают… чтобы провести все мероприятия, необходимые для безопасного продолжения фестиваля», — говорится в сообщении.
В 12:00 мск полиция проведет пресс-конференцию по поводу случившегося.
Организаторы выразили надежду, что фестиваль будет продолжен.
Мероприятие проходит в Нюрбурге, на нем, по данным Deutsche Welle, присутствуют около 87 тысяч человек.
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