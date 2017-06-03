Рогозин запланировал старт «Ангары» на 2021 год

Первый старт тяжелой ракеты «Ангара А5М» пройдет на космодроме Восточный в 2021 году. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«3 июня Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный», — отметил он.

В 2017 году согласно планам Минобороны должно начаться строительство стартового стола для запуска «Ангары» с Восточного. Как заявил замминистра обороны России Тимур Иванов, стоимость всего комплекса составит 58 млрд рублей, «все строится с нуля» (цитата РБК).