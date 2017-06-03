Мемория. Николай Бурденко

3 июня 1876 года родился Николай Бурденко, основатель советской нейрохирургии

Личное дело

Николай Нилович Бурденко (1876–1946) родился в селе Каменка Пензенской губернии (ныне город Каменка). Получил духовное образование в пензенском училище, а затем в семинарии. Однако, сдав на отлично вступительные экзамены в Петербургскую духовную академию, Бурденко неожиданно изменил свои намерения и отправился в Томск, где поступил на недавно открывшийся медицинский факультет Томского Императорского университета (семинаристы не могли поступать в столичные светские учебные заведения). Именно там произошло его знакомство с анатомией, в результате чего уже к началу третьего курса Николай стал помощником прозектора (специалиста по вскрытию трупов). Параллельно он занимался практической хирургией.

Из-за участия в студенческом движении 1890-х годов (конкретно – первой в Томске забастовке студентов) Бурденко в 1899 году был исключен из университета. Ему удалось восстановиться, но ненадолго – после второго отчисления он перевелся в Юрьевский университет (ныне университет в Тарту, Эстония) на четвертый курс медицинского факультета.

Здесь, правда, Бурденко тоже не задержался – после участия в студенческой сходке он покинул университет и отбыл в Херсонскую губернию для лечения эпидемии сыпного тифа и острых детских заболеваний. В стены университета он вернулся только через год благодаря помощи профессоров; на этот период приходится его знакомство с трудами Николая Пирогова, которые оказали на него большое влияние.

С января 1904 года Николай Бурденко добровольцем в качестве помощника врача участвовал в русско-японской войне. Вернувшись в Юрьев, в 1906 году блестяще сдал государственные экзамены и получил диплом лекаря с отличием. В 1909-м, защитив диссертацию и получив звание доктора, на год уехал в командировку по Германии и Швейцарии.

С июня 1910 года – приват-доцент кафедры хирургии в клинике Юрьевского университета, с ноября того же года – экстраординарный профессор.

На Первую мировую Николай Бурденко вновь отправился добровольцем. В действующей армии был консультантом медицинской части Северо-Западного фронта. Занимаясь организацией перевязочно-эвакуационных пунктов и полевых лечебных учреждений, он и лично оказывал тяжело раненым неотложную хирургическую помощь на передовых перевязочных пунктах, нередко оказываясь под обстрелом. Для уменьшения смертности и числа ампутаций Бурденко занимался проблемами сортировки раненых, скорейшей их транспортировки именно до тех госпиталей, где им могла быть оказана квалифицированная помощь. Кроме того, организовал операции тяжелораненых в ближайших к фронту лечебных учреждениях.

В 1915 году Николай Бурденко был назначен хирургом-консультантом 2-й армии, а с 1916 года – хирургом-консультантом госпиталей Риги.

После февральской революции Бурденко был назначен «исправляющим должность главного военно-санитарного инспектора». Однако, встретив противодействие в вопросах реорганизации медицинской службы в период правления Временного правительства, уже в мае прервал свою деятельность в Главном военно-санитарном управлении и снова вернулся в действующую армию, где занимался исключительно вопросами лечебной медицины.

Летом 1917 года Николай Бурденко был контужен на фронте, после чего вернулся в Юрьевский университет и был избран там заведующим кафедрой хирургии. После оккупации Юрьева немцами командование германской армии тоже предложило Бурденко занять кафедру в университете, но тот отказался и в июне 1918 года эвакуировался в Воронеж. Здесь он стал одним из главных организаторов госпиталей РККА, обучал на созданных им курсах средний медперсонал и организовывал гражданское здравоохранение.

За время Первой мировой у Бурденко появилось твердое убеждение, что нейрохирургию следует выделить в самостоятельную научную дисциплину. Переехав в 1923 году из Воронежа в Москву, он открыл в факультетской хирургической клинике Московского университета нейрохирургическое отделение. В 1930 году этот факультет был преобразован в 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. С 1924 года Бурденко был избран директором хирургической клиники при институте, которая теперь носит его имя.

В 1939 году Бурденко выезжает на фронт советско-финской войны, где проводит весь период боевых действий, руководя организацией хирургической помощи в действующей армии. В 1941 году, с начала Великой Отечественной войны – он становится главным хирургом Красной Армии. Несмотря на свои 65 лет, он сразу же выехал в действующую армию, где лично провел несколько тысяч операций.

В 1941 году академик Бурденко был второй раз контужен во время бомбардировки на переправе через Неву. В конце сентября 1941 года под Москвой у него произошел инсульт. Бурденко пролежал около двух месяцев в больнице, почти полностью лишился слуха и был эвакуирован сначала в Куйбышев, затем в Омск. Несмотря на болезнь, лечил эвакуированных раненых, активно переписывался с фронтовыми хирургами, написал девять монографий по вопросам военно-полевой хирургии.

В апреле 1942 года Бурденко вернулся в Москву, где продолжал исследовательскую работу, писал научные труды. В ноябре того же года был назначен членом Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, основной целью которой было расследование расстрела в Катыни. В 1944 году по его инициативе была учреждена Академия медицинских наук СССР, которую он возглавил.

В июле 1945 года Николая Бурденко поразил второй инсульт, а летом 1946-го – третий, после которого он долго находился в предсмертном состоянии. Доктор скончался от последствий кровоизлияния 11 ноября 1946 года в Москве. Урна с его прахом захоронена на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Николай Бурденко

Николай Бурденко считается основателем советской нейрохирургии . Он создал школу хирургов экспериментального направления, разработал методы лечения онкологии центральной и вегетативной нервной системы, патологии мозгового кровообращения. Проводил операции по лечению мозговых опухолей, которых до него во всем мире были сделаны единицы. Он же впервые сделал такие операции массовыми, разработав более простые и оригинальные методы их проведения.

Ему также принадлежит разработка операции на твердой оболочке спинного мозга, бульботомии – операции в верхнем отделе спинного мозга по рассечению перевозбужденных в результате травмы мозга проводящих нервных путей.

В годы войны Бурденко предложил эффективные методы хирургического лечения боевых травм, создал учение о ране. В мае 1944 года им была разработана подробная инструкция по профилактике и лечению шока – одного из самых тяжелых осложнений военных травм.

Бурденко активно проповедовал использование антибиотиков – в частности, именно по его настоянию пенициллин и грамицидин стали употребляться во всех военных госпиталях.

О чем надо знать

В 1943 году Бурденко оказался участником так называемого Катынского дела — расследования судьбы нескольких тысяч польских военнослужащих, могилы которых были обнаружены весной 1942 года немцами в Катынском лесу под Смоленском.

Красная Армия в сентябре 1939 года в ходе раздела Польши по пакту Молотова-Риббентропа взяла в плен и интернировала по разным данным от 130 до 230 тысяч солдат и офицеров польской армии, которая оказала сопротивление советским войскам. В ноябре 1939 года были созданы три больших лагеря военнопленных, куда перевели большинство сержантов и офицеров польской армии – под Козельском, Старобельском и Осташковом. Главный лагерь для военнопленных был создан в Козельске, находящемся в 250 км. на юго-восток от Смоленска. Судьба около 10000 попавших в эти лагеря польских офицеров несколько лет была неизвестна.

Весной 1943 года немцы, оккупировавшие Козельск, обнаружили в Катынском лесу массовое захоронение людей в польской форме.

После проведения раскопок и эксгумации трупов немецкие власти провели экспертизу и заключили, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 года. Советское правительство отвергло это обвинение и, в свою очередь, заявило, что массовое убийство поляков в Катыни совершили немцы.

После освобождения Смоленска Сталин распорядился создать «Специальную комиссию по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров». Главой комиссии был назначен Николай Бурденко. Среди ее членов были митрополит Николай1 и писатель А.Н. Толстой.

В официальном заключении комиссии Бурденко от 24 января 1944 года категорически утверждалось, что польские офицеры стали жертвами фашистов. «Центр тяжести работы нашей комиссии лежит в установлении сроков и методов убийств… Методы убийства тождественны со способами убийств, которые я нашел в Орле и которые были обнаружены в Смоленске. Кроме того, у меня есть данные об убийстве психических больных в Воронеже в количестве 700 человек. Психические больные были уничтожены в течение 5 часов таким же методом. Все эти способы убийств изобличают немецкие руки, я это со временем докажу», - писал Бурденко в официальном документе.

Близкий к Николаю Бурденко бывший профессор Воронежского университета Борис Ольшанский в 1951 году показал под присягой комиссии Конгресса США, что тяжело больной Бурденко перед смертью сказал ему: «Выполняя личное распоряжение Сталина, я отправился в Катынь, где как раз вскрыли могилы... Все тела были погребены четыре года назад. Смерть наступила в 1940 году... Для меня как для врача это очевидный факт, который невозможно поставить под сомнение. Наши товарищи из НКВД совершили большую ошибку».

В катынских лесах было обнаружено около 4400 жертв. Как свидетельствуют опубликованные в 1992 году документы, их расстрелы производились по решению «тройки» НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б).

Прямая речь

О жизненной установке: «Если сдают физические силы, должна выручать сила нравственная. Если у тебя на руке останется только один палец – не сдавайся и работай, действуй с той же энергией, как если бы у тебя были целы все пальцы».

О целях военно-полевой медицины: «Я провел всю свою жизнь среди бойцов. Несмотря на свою гражданскую одежду, я в душе боец. Я кровно связан с Армией, я отдаю все силы Армии и горжусь своей принадлежностью к ней. Мы, врачи, можем сохранить жизнь 97% раненых. Мы надеемся, что смерть от раны явится исключением и останется смерть от несчастных случаев, и это то, о чем я мечтаю».

Хирург Сергей Юдин о Николае Бурденко: «И теперь, когда на полях Великой Отечественной войны у переднего края и во всем поясе войскового района вместе с первой квалифицированной хирургической помощью решается участь большинства наших раненых, именно теперь в полной мере оправдал себя основной профиль поливалентного хирурга с широким кругозором и полными знаниями всей разнообразной хирургической патологии в противовес узким специалистам, а тем более так называемым травматологам».

5 фактов о Николае Бурденко

Выбор темы диссертации Бурденко – «Материалы к вопросу о последствиях перевязки venae portae (воротной вены, самой крупной в организме – "Полит.ру"» – был обусловлен влиянием идей и открытий Ивана Павлова.

Кафедрой хирургии в Юрьевском университете, которую возглавил Бурденко, ранее руководил его «заочный учитель» Николай Пирогов.

Во время русско-японской войны при выносе раненых под огнем неприятеля был сам ранен ружейным выстрелом в руку и получил солдатский Георгиевский крест за проявленный героизм.

В Первую мировую благодаря организационным талантам Бурденко с поля боя были эвакуированы 25 000 раненых.

В 1941 году, по свидетельству очевидцев, 65-летний Бурденко провел сложнейшую операцию на черепе и после этого сам удалил себе зуб, который болел уже пять дней.

Материалы о Николае Бурденко

Биография Николая Бурденко на сайте Peoples.ru

Николай Бурденко. Падение вверх (документальный фильм)

«Мужицкие» руки хирурга Бурденко

Статья о Николае Бурденко в Википедии